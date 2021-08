Ermənistanda "Böyük köç" başladı - Ölkədən gedənlərin sayı MİNLƏRLƏDİR

Bu ilin yanvar-iyul aylarının nəticələrinə görə, 43 min 39 vətəndaş Ermənistanı tərk edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə "Zhoghovurd" qəzeti yazaraq qeyd edir ki, "Zvartnots" hava limanından 515 min 849 sərnişin istifadə etsə də onlardan yalnız, 488 min 833 sərnişin gəlib, yəni 27min 16 vətəndaş geri qayıtmayıb.

Bu ilin ilk 7 ayında 421 min 41 nəfər "Şirak" Hava Limanından istifadə edərək səfər etsə də, onlardan da 26 min118 sərnişini geri qaytarmışdır ki, bu da 16 min 23 az sərnişin deməkdir. Qəzet yazır ki, təyyarə ilə geri dönməyənlərin sayı, quru yolunu seçib mühacirət edənlərdən fərqli olsa da, statistika aparılarsa bu rəqəm bir neçə dəfə artacaqdır.

Gülbəniz Hüseynli / Metbuat.az

