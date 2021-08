Portuqaliyanın tanınmış idmançısı motosiklet yarışı üzrə dünya çempionu Migel Oliviera ögey bacısı ilə evləndiyini açıqlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, 26 yaşlı idmançının sözlərinə görə, o yaxın həftələrlə ata olmağa hazırlaşır. Məlumata görə, tərəflər 11 il gizli sevgi yaşıyıb.

Onların atası ilə anası Migel 13 yaşında olarkən evlənib.

Anar Türkeş / Metbuat.az

