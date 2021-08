Koronavirus xəstələri üçün "oksigen stansiyası" QURULDU

Paytaxtın səhiyyə sistemi getdikcə sıxlaşdıqca, yüngül simptomları olan 130 -a qədər koronavirus xəstəsini oksigenlə təmin etmək üçün Tokioda oksigen mərkəzi açılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Tokionun Şibuya bölgəsindəki "oksigen stansiyası", evdə təcrid olunmaqda və ya xəstəxanada növbə gözləməkdə çətinlik çəkən insanlar üçündür. Mərkəzdə üç həkim və 25 tibb bacısı çalışır.

Məqsəd, insanların tibbi yardım almadan xəstələnə biləcəyi və bəlkə də evdə ölə biləcəyi qorxusundan xilas etmək üçün yüngül oksigenlə müalicə etməkdir.

Qeyd edək ki, pandemiya dövrü başlayandan bəri, xəstəliyin yeni gündəlik yoluxma hallarının sayı on dəfədən çox artıb. Tokioda təxminən 5.000 -ə və ölkə daxilində isə 25.000 -ə yoluxanların sayı çatıb. Xəstəxana çarpayılarının çatışmazlığı çoxlarını evdə müalicə etməyə məcbur edir, bəzilərinin əlavə oksigenə ehtiyacını təmin etmək üçün oksigen mərkəzləri qurulur.

Gülbəniz Hüseynli / Metbuat.az

