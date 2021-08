İsrail qırıcıları Qəzza zolağına hava zərbələri endirib.

Metbuat.az Anadolu agentliyinə istinadən xəbər verir ki, hədəfdə Xan Yunus bölgəsi olub. Silahlılara məxsus 3 düşərgə yerlə bir edilib.Tələfat barədə məlumat yoxdur.

