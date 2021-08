Ukraynaya məxsus təyyarə Əfqanıstanda naməlum şəxslər tərəfindən qaçırılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Ukraynanın Xarici İşlər Nazirliyi belə məlumat yayıb. Bildirilir ki, təyyarə təxliyə üçün Kabilə göndərilib. Lakin naməlum şəxslər təyyarənin idarəetməsini ələ keçirib. Layner İran istiqamətində uçub. Göyərtədəki sərnişinlərin kimliyi dəqiqləşdirilir. Təyyarənin taleyi barədə məlumat yoxdur.

Anar Türkeş / Metbuat.az

