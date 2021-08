Avtomobilin içinə baxan POLİS İNANMADI: Millət vəkilindən BÖYÜK RƏZALƏT - FOTO

Türkiyənin hakim Ədalət və İnkişaf partiyasının millət vəkili Zeynəb Gül Yılmazın avtomobilini saxlayan polislər cəzalandırılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə barədə açıqlama verən millət vəkili bildirib ki, polislərin cəzalandırılması barədə onun tələbi olmayıb. Bu onların rəisinin mövqeyi olub.

Qeyd edək ki, millət vəkili, vəzifəsini yerinə yetirən polis işçisinə "komandava tüpürüm" deyərək, onu "vicdansız, pis adam" kimi söyüşlərlə təhqir edib. Bu hadisədən sonra polis məmuru vəzifəsindən uzaqlaşdırılsa da millət vəkili Zeynep Gül Yılmaz hadisəni təkzib etmişdi. Artıq millət vəkili Zeynep Gül Yılmaz, avtomobilini saxlayan yol polisini təhqir etdiyi üçün üzr istəyib. O, "üzr istəyirəm, orada bir gün saxlanılsam belə, bu sözləri mütləq deməməliydim. Üzr istəyirəm ki, millətimiz bu sözləri duydu" deyib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.