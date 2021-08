Balıqların kürüləmə dövrü ilə əlaqədar 1 may 2021-ci il tarixindən balıq ovuna tətbiq edilən moratoriumun müddəti sentyabr ayının 1-də bitir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Bioloji Müxtəlifliyin Qorunması Xidmətinin rəsmisi Arzu Səmədova bildirib. Sənaye balıq ovu ilə məşğul olmaq istəyən vətəndaşlar ov qaydaları ilə ETSN-in rəsmi internet səhifəsində (eco.gov.az) tanış ola bilərlər.

