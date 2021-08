Türkiyə ordusu İraqın şimalında əməliyyat keçirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, sərhəddən 200 kilometr məsafədəki Asos bölgəsindəki PKK terrorçularının mövqeləri bombalanıb. Silah anbarları, “qərargah”, sığınacaqar olmaqla 28 hədəf məhv edilib. Əməliyyata 20-dən çox təyyarə cəlb edilib.

Müdafiə Nazirliyinin məlumatına görə, PKK terrorçularının bölgədəki varlığına ağır zərbə vurulub.

Anar Türkeş / Metbuat.az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.