Avqustun 26-da Vaşinqtonda ABŞ prezidenti Co Bayden və İsrailin Baş naziri Naftali Bennet arasında baş tutacaq görüşün əsas müzakirə mövzusu İranla bağlı olacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “Times Of İsrael” qəzeti məlumat yayıb. Məlumata görə, Hökumət başçısı Baydenə ABŞ-ın nüvə sazişinə qayıtmaqla bağlı qərarının yalnış olduğunu bildirəcək.

İddialara görə, o, Baydenə nüvə sazişinə qayıtmadan İranın qarşısını kəsmək üçün strategiya təqdim edəcək.

Anar Türkeş / Metbuat.az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.