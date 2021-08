Dünyanı silkələyən XƏBƏRDARLIQ: COVID-22 gəlir / Hər kəs hazır olsun

Londonda yaşayan immunologiya professoru Said Reddi koronavirusla bağlı xəbərdarlıq edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, onun iddiasına görə, yaxın aylarda “COVİD-22” adlandırılan yeni növ virus dünyanı təsiri altına alacaq. Elm adamının sözlərinə görə, koronavirusun yeni növü Delta növündən daha təhlükəli olacaq.

“Yeni növün ortaya çıxması qaçınılmazdır. Bunun üçün indidən hazırlığa başlamalıyıq. Belə növ virus üzə çıxanda bunu mümkün olduqca tez müəyyən etmək və ona təsir edə biləcək peyvənd hazırlamaq lazımdır” - deyə professor bildirib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.