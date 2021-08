“Ötən ilin sentyabrın 15-dən oktyabra kimi 219 şagird koronavirusa yoluxub. Virusa yoluxan işçi heyətinin sayı 65 nəfər idi”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu təhsil nazirinin müşaviri Rüstəm Ağayev deyib.



Onun sözlərinə görə, oktyabrda rəqəmlər artmağa başlayıb: “Ən yüksək yoluxma dekabrda oldu. Bu zaman 6378 nəfər şagird, 3568 işçi heyəti virusa yoluxmuşdu. Bu günə qədər 25370 şagird, 15128 nəfər təhsil işçisi koronavirusa yoluxub".

