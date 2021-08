Paşinyan 44 günlük müharibədəki İTKİLƏRİN SAYINI AÇIQLADI: Çətin vəziyyətdəyik - ŞOK RƏQƏMLƏR

Ermənistan Baş naziri Nikol Paşinyan ölkəsinin 44 günlük müharibədə itkiləri ilə bağlı yeni rəqəmi açıqlayıb.

Metbuat.az Ria Novostiyə istinadla xəbər verir ki, Paşinyan deyib ki, "Qarabağda 3773 nəfər itirdik, 243 nəfərin taleyi naməlum olaraq qalır".

Həmçinin, Ermənistanın Baş naziri hərbi əsirlərin bəzilərinin hələ də vətənlərinə qayıtmadıqlarını vurğuladı. Bundan əlavə, o qeyd edib ki, bu gün Azərbaycanla sərhəddə gərginliyin davam etməsi səbəbindən Ermənistan çətin sosial-iqtisadi vəziyyətdədir.

