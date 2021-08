Təhsil nazirinin müşaviri saxta COVID pasportu ilə bağlı XƏBƏRDARLIQ ETDİ

“Peyvəndlə bağlı neqativ halların olması Operativ Qərargahın brifinqdə də səsləndirildi”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu sözləri təhsil nazirinin müşaviri Rüstəm Ağayev təhsil işçilərinin vaksinasiyasına həsr olunan vebinarda söyləyib.

O bildirib ki, bu məsələ Təhsil Nazirliyinin səlahiyyətləri daxilində deyil: “Peyvəndlə bağlı neqativ hallara qarşı hüquq-mühafizə orqanları tərəfindən tədbir görülür. Buradan təhsil işçilərinə müraciət edirəm. Saxta COVID-19 pasportu alaraq həyatınızla risk edirsiniz. Əlimizdə belə məlumatlar olarsa, hüquq-mühafizə orqanlarına müraciət edəcəyik”.

