35 min təhsil işçisinə əks-göstəriş sertifikatı veriləcək

“Vaksinasiya başlayandan kifayət qədər təhsil işçisi əks-göstəriş haqqında arayışlar təqdim edib”.

Metbuat.az-n məlumatına görə, bunu Rüstəm Ağayev təhsil işçilərinin vaksinasiyasına həsr olunan vebinarda qeyd edib.

Təhsil nazirinin müşaviri bildirib ki, avqustun 9-dan əks göstərişə dair arayış forması hazırlanıb:

“Keçən həftədən rayon təhsil şöbələrinə tapşırıq verilib, əks göstəriş arayışı olan 35 minə yaxın təhsil işçisi vahid əks göstəriş sertiifikatı almalıdır. Ənənəvi təhsilə qayıtmaq üçün təhsil işçiləri bizə dəstək olmalıdır. Bunun da yolu vaksinasiyadır, hələ ki, başqa yolu yoxdur”.



