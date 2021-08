“COVID pasportu və əks göstəriş sertifikatları ilə bağlı məsələ gündəmdədir”.



Metbuat.az xəbər verir ki, bu sözləri Mehriban Vəliyeva təhsil işçilərinin vaksinasiyasına həsr olunan vebinarda söyləyib.

“Hələlik bunlar müzakirə olunur. Pasportu olan şəxslər isə rahatlıqla tədrisə cəlb olunacaq. Çünki onlar digər şəxslərə risk yaratmayacaqlar”, - deyə Bakı Şəhəri üzrə Təhsil İdarəsinin müdiri bildirib.

