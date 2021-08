Əməkdar artist Nigar Şabanova şəxsi sosial media hesabındakı paylaşımı ilə diqqət çəkib.

Metbuat.az xəbər verir ki, xanəndə "Instagram" profilində fotosunu paylaşaraq, altına bu sözləri qeyd edib:

"Heç bir qadın xoşbəxt olub, hüzur tapdığı yerdən, insandan getməz. Sevgi gözəl hissdir, bilib dəyər verənə. İstifadə edib, məqsədli yanaşana yox".

Xatırladaq ki, xanım müğənninin bir müddət öncə XTQ hərbçisi ilə nişanlanması sosial mediada gündəm olmuşdu.

