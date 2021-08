Əfqanıstanda idarəetməni ələ keçirən “Taliban” hökumətdə ilk təyinatları həyata keçirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Maliyyə naziri, Kəşfiyyat naziri və Daxili İşlər naziri postlarına müvəqqəti təyinatlar edilib. Qeyd edək ki, ötən gün Mərkəzi Bankın sədri vəzifəsinə Hacı Muhammed İdris təyin olunmuşdu.

