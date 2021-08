Abşeronda koronavirusa yoluxan kitabxana müdiri vəfat edib.

Metbuat.az lent.az-a istinadən xəbər verir ki, Abşeron rayon Mehdiabad qəsəbəsi 3 saylıorta məktəbin kitabxana müdiri 35 yaşlı Bayramova Samirə Saday qızı dünən koronavirusdan dünyasını dəyişib.

Bu barədə onun yaxınları sosial şəbəkədə məlumat paylaşıb.

Həmçinin Samirə Bayramovanın bir müddət əvvəl uşaq dünyaya gətirdiyi də bildirilir.

