Ermənistan hökuməti qadınları ordunun döyüş bölmələrinə cəlb etmək niyyətindədir.

Metbuat.az xəbər verir ki, Baş nazir Nikol Paşinyan parlamentdəki çıxışı zamanı belə deyib. Ordunun formalaşdırılması barədə məsələlərdən danışan hökumət başçısının sözlərinə görə, qadınlar Ermənistan əhalisinin əksəriyyətini təşkil edir. Ona görə, bu resurslardan istifadə etmək lazımdır.

Paşinyan bildirib ki, Ermənistan öz resurslarından maksimum istifadə etməlidir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.