Daha 7 qazimiz sağalaraq Vətənə geri dönüb

Ağır yaralanan və müalicə üçün “YAŞAT” Fondu tərəfindən Türkiyəyə göndərilən 7 qazimiz sağalaraq Vətənə geri dönüb.

Fonddan Metbuat.az-a verilən məlumata görə, həmin şəxslər aşağıdakılardır:



1. Mehtiyev Namiq Mureddin oğlu

2. Həsənov Bəxdiyar Dilqəm oğlu

3. Əliyev Cahangir Gülbala oğlu

4. Hüseynov Tural Araz oğlu

5. Babayev Elnur Əlihüseyn oğlu

6. Cavadzadə Fuad Sənani oğlu

7. Atakişiyev Rəşad Nazim oğlu

Onların qarşıdakı aylarda müalicəsi üçün nəzərdə tutulan dərman vasitələri də Fond tərəfindən təmin edilib.

