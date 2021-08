“Türkiyədə əfqanıstanlı qaçqınların qəbul edilməsi üçün mərkəz qurulmayacaq”.

Metbuat.az xəbər verir ki, Türkiyənin Xarici İşlər naziri Mövlud Çavuşoğlu belə açıqlama verib. O bildirib ki, mediada yayılan iddialar həqiqəti əks etdirmir. Diplomat bəyan edib ki, məlumat BBC tərəfindən yayımlanıb. Lakin sonradan məlumatın əsassız olduğu üzə çıxandan sonra BBC üzr istəyib.

Qeyd edək ki, BBC Türkiyə və Pakistanda əfqan qaçqınlar üçün mərkəzin qurulacağını bildirmişdi.

