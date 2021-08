Çin koronavirusun Delta növü ilə mübarizədə ciddi uğur əldə edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, iyul ayında bəri ilk dəfə Çində Delta növünə yoluxma qeydə alınmayıb. Məlumata görə, ölkə daxilində yoluxma sıfır olub. Qeyd alınan 21 yeni yoluxanlar isə xarici ölkədən gəlib. Bildirilir ki, belə davam edərsə, Çin Delta növünü nəzarət altına alan ilk ölkə olacaq.

Qeyd edək ki, iyul ayında Çində Delta variantına yoluxanların sayı 1200 idi.

