Azərbaycan Dövlət Televiziyasının (AzTV) “Ədəbi-dram verilişləri” Baş redaksiyasının rejissoru Arzu Mövlud koronavirusdan vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə AzTV-də baş redaktor müavini kimi çalışan Azər Qismət öz sosial şəbəkə hesabında paylaşım edib.

O bildirib ki, mərhum rejissorun həyat yoldaşı da hazırda komadadır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.