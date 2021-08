ABŞ-ın Mərkəzi Kəşfiyyat Təşkilatının direktoru Uilyam Burns Kabildə “Taliban” liderlərindən olan Molla Əbdülqəni Baradarla gizli görüş keçirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə ABŞ mediası məlumat yayıb. Məlumata görə, bu “Taliban” Kabili ələ keçirəndən sonra ABŞ adminstrasiyası ilə taliblər arasında ilk yüksək rütbəli görüşdür. Görüşün detalları barədə məlumat yoxdur.

