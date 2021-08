DİM sədri Məleykə Abbaszadə IV ixtisas qrupunun abituriyentlərinə məsləhətlər verib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, Məleykə Abbaszadə bildirib ki, abituriyentlər aqrar ixtisasları seçmirlər. 300 baldan aşağı toplayanlar aqrar ixtisasları seçsələr, onlar dövlət sifarişli yerlərə qəbul ola bilərlər.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.