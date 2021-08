Bakıda satıcını və polisi təhdid edən şəxs KİMDİR? - FOTO

Sosial şəbəkələrdə bir şəxsin mağazaya girərək satıcını təhqir etdiyini əks etdirən görüntülər yayılıb. Belə ki, həmin adam paytaxtın mərkəzi Nizami küçəsində yerləşən geyim mağazalarından birinə alıcı qismində daxil olaraq qiymətlərin baha olmasına etiraz edib. O, buna görə satıcını günahlandırıb, onunla kobud davranıb. Satıcı həmin şəxsdən onu videoya çəkməməyi xahiş etsə də, o çəkilişə davam edərək hətta qadına qarşı fiziki təzyiq də göstərib. Mağazada olan malları dağıdaraq növbəti gün yenə ora gələcəyini bildirib.

Metbuat.az Qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, eyni şəxs daha bir bənzər videonu polis bölməsində çəkib. O, polis mayoruna qarşı təhdidedici ifadələr işlədib. Daha sonra mübahisəni davaya çevirərək polisin yanında oturmağa cəhd edib. Polis əməkdaşına “yerində sakit otur”, - deyə göstəriş verməyə çalışıb.

Sosial şəbəkədə paylaşılan hər iki video ciddi müzakirələrə səbəb olub. Həmin şəxsin vətəndaşlara, dövlət məmuruna qarşı bu cür davranışı pislənilib və ona qarşı tədbir görülməsi tələb edilib.

Məsələ ilə bağlı Daxili İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidmətinin KİV və ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin rəisi, polis mayoru Elşad Hacıyevlə əlaqə saxladıq. E. Hacıyev yayılan videolardan xəbərdar olduğunu bildirib: “Sosial şəbəkələrdə yayılan həmin görüntülərlə bağlı araşdırma aparılır”.

