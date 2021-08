“Çexiya müdafiə sənayesi sahəsində Türkiyə ilə əməkdaşlıq etməyə hazırdır”.

Metbuat.az xəbər verir ki, Çexiyanın Müdafiə naziri Filip Reha belə açıqlama verib. O bildirib ki, ABŞ və Türkiyə arasında problemlər Çexiyanı maraqlandırmır. Bizi Avorpa Birliyinin və Çexiyanın qanunları maraqlandırır.

Nazirin sözlərinə görə, Çexiya Türkiyənin istehsal etdiyi hərbi texnikalara ehtiyac duyarsa, əməkdaşlıq edəcək.

