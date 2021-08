Tələbə olmaq istəyənlər üçün mühüm tövsiyələr - DİM SƏDRİ AÇIQLADI

Xəbər veriyimiz kimi, DİM Direktorlar Şurasının sədri M.Abbaszadənin ixtisas seçimi ilə əlaqədar dünən və bu gün "Facebook" səhifəmizdə yayımlanan verilişlərdə abituriyentlərə tövsiyələr verib.



Metbuat.az həmin canlı yayımda verilən məsləhətləri qısaca təqdim edir:

"Hörmətli abituriyentlər!

İstərdim ki, bu gün və dünən yayımlanan çıxışlarımın qısa nəticələrini sizə təqdim edim.

Abituriyentlər ixtisas seçimi zamanı öz strategiyalarını eyni səpkidə qurmalıdırlar. Onlar “Abituriyent” jurnalının 4 saylı buraxılışından öz istədikləri ixtisasları müəyyən edib bir siyahı hazırlamalıdırlar. İlk növbədə ötən il həmin ixtisaslarda hansı keçid ballarının formalaşmasına fikir vermək lazımdır. Sizin topladığınız bal və real müsabiqə vəziyyəti müqayisə olunmalıdır. Ümumi yanaşma belədir ki, abituriyentlərin topladıqları bal ilə, seçmək istədikləri ixtisasın ötən ilki balları arasında fərq 10-15 bal aşağı və ya yuxarıdırsa, həmin ixtisasları seçmək olar. Lakin keçid balları abituriyentin topladığı baldan kəskin fərqlənirsə, məsələn 20-50 baldan çox fərq varsa, onun həmin ixtisasa qəbul olmaq şansı çox azdır deməkdir.

Lakin biz müxtəlif ixtisas qrupları üzrə vəziyyəti təhlil etdikdə bu strategiyada müəyyən dəyişikliklər edə biləcəyimizi görürük. Qruplar üzrə vəziyyəti aşağıdakı kimi dəyərləndirmək olar.

I ixtisas qrupu

I ixtisas qrupunda ötən il və bu ilki plan yerlərini müqayisə edəndə görürük ki, plan yerləri 5.5% artıb. Plan yerlərinin artması müəyyən ixtisaslarda keçid ballarının aşağı formalaşmasına təsir edə bilər. Plan yerlərindən əlavə ötən il və bu ilki abituriyentlərin nəticələrini də müqayisə etmək lazımdır (hər iki ilin nəticələri DİM-in saytında yerləşdirilib). II qrupda bu il müsabiqəyə buraxılanların sayı 321 nəfər azdır. Lakin ballar üzrə histoqramın yuxarı hissəsini müqayisə edəndə 600 baldan yuxarı nəticə göstərən abituriyentlərin sayının ötən ilə nisbətən 29 nəfər çox olduğunu görürük. Bu o deməkdir ki, ötən il keçid balı 600 baldan yuxarı formalaşan ixtisaslarda müsabiqə vəziyyəti bu il də yüksək olacaqdır. 500 və daha yuxarı bal toplayanların sayına baxdıqda isə bu il 9 nəfərin azaldığını görürük. Bu isə o deməkdir ki, həmin ixtisaslarda keçid balları daha aşağı formalaşa bilər. Beləliklə I ixtisas qrupunda yalnız ötən il 600 baldan yuxarı keçid balı formalaşan ixtisasların müsabiqə vəziyyətinin sərtləşəcəyini söyləmək olar. Digər ixtisaslar üzrə keçid ballarının aşağı formalaşacağını proqnoz etmək mümkündür. Demək olar ki, I ixtisas qrupu üzrə 200 baldan yuxarı nəticə əldə edib müsabiqəyə buraxılan şəxslərin hamısının uğur qazanmaq şansı var. Bundan əlavə, bu il I ixtisas qrupu üzrə dövlət sifarişli yerlərin sayı 8.8% (820 yer) artıb. Bu o deməkdir ki, bu il daha aşağı bal ilə də dövlət sifarişli yerlərə qəbul olmaq mümkün olacaq.

Qeyd olunan statistik göstəricilərin hamısı bizim dərc elədiyimiz jurnallarda öz əksini tapıb. Siz özünüz də müqayisə aparıb daha düzgün qərar qəbul edə bilərsiniz. I ixtisas qrupunda dövlət sifarişli 10112 yerə qarşı 200 baldan yuxarı nəticə göstərən 9866 abituriyent var. Beləlilə, onların hamısının dövlət sifarişli yerlərdə oxumaq şansı var.

II ixtisas qrupu

Bu il ən aşağı müsabiqə vəziyyəti vəziyyəti II ixtisas qrupunda formalaşıb. Ümumiyyətlə II ixtisas qrupunda 150 və daha yuxarı bal toplayaraq müsabiqəyə buraxılanların hamısının ali təhsil müəssisələrinə qəbul olmaq şansı var. Bu qrupda subbakalavrların da şanslarını yüksək qiymətləndirmək olar. Amma II ixtisas qrupunda da keçid balları müxtəlif ixtisaslar üzrə fərqlədir. Məsələn ötən il müəyyən ixtisasların dövlət sifarişli yerlərinə 200 bal ilə də qəbul olmaq mümkün idi. Amma Maliyyə ixtisasının dövlət sifarişli yerlərinə 500 baldan aşağı nəticə göstərən qəbul oluna bilməzdi. Beləliklə, nəzərə almalısınız ki, sizin balınız və seçmək istədiyiniz ixtisasın ötən ilki keçid balı arasında kəskin fərq olmamalıdır. Həmin ixtisasları yazmaq məsləhət görülmür.

III ixtisas qrupu

Ən gərgin müsabiqə vəziyyəti III ixtisas qrupunda yaranıb. Burada dövlət sifarişli yerlərdə oxumaq üçün ən azı 400 baldan yuxarı nəticə göstərmək lazımdır. Ola bilsin ki, 300 baldan aşağı nəticə göstərən abituriyentlərdən ödənişli təhsil forması üzrə də ali məktəblərə qəbul olmayanlar olsun.

IV ixtisas qrupu

IV ixtisas qrupu üzrə də nəticələri müqayisə etdikdə görürük ki, bu il 600 baldan yuxarı nəticə göstərənlərin sayı artıb. Ötən il 356, bu il isə 408 nəfər 600 və daha yuxarı bal toplayıb. Bu o deməkdir ki, ötən il 600-dən yuxarı keçid balı olan ixtisaslarda bu il müsabiqə vəziyyəti daha da yüksək olsun. Tibb Universitetinin yüksək reytinqli ixtisaslarının keçid ballarının artacağını proqnoz etmək olar. 500 baldan yuxarı nəticə göstərənlər də bu il daha çoxdur, nəinki ötən il. Onların sayı 171 nəfər artıqdır. Bu da Tibb Universitetinin ixtisaslarına dövlət ali təhsil müəssisələrinin dövlət sifarişli yerlərinin ballarının artmasına səbəb olacaqdır. Aşağı nəticə - 200 baldan 400 bala qədər toplayanların sayı isə ötən illə müqayisədə təxminən eyni səviyyədədir. Ötən il 300-400 keçid balı formalaşan ixtisaslarda bu il də həmin ballara yaxın müsabiqə vəziyyətinin yaranacağını təxmin etmək olar. 150-200 bal arası da həmçinin. Lakin bu qrupda da subbakalavrların ali təhsil müəssisələrinə qəbul olmaq şansı yüksəkdir. Ona görə ki, abituriyentlər daha çox tibb ixtisaslarına üstünlük verirlər. Belə olduqda subbakalavrların kənd təsərrüfatına aid ixtisaslara qəbul olmaq imkanları yaranır.".

Yuxarıd qeyd olunan statistik göstəricilər, cədvəllər Dövlət İmtahan Mərkəzinin saytında ( İxtisas seçimi zamanı nələrə diqqət yetirməli? - 2020 , İxtisas seçimi zamanı nələrə diqqət yetirməli? - 2021 ) yerləşdirilib.

Plan yerləri ilə bağlı müqayisəli məlumatları isə buradan əldə edə bilərsiniz. Plan yerlərinə yalnız ümumi qruplar üzrə deyil, ali təhsil müəssisələri üzrə baxmaq daha faydalı olar.

