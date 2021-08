Ermənistan parlamentində BİABIRÇI DAVA: Qadın deputatın köynəyini cırıb... VİDEO

Ermənistan parlamentinin spikeri Alen Simonyan mühafizəçilərə "Mənim şərəfim var" blokunun üzvü Anna Mkrtçyanı iclas zalından çıxarmağı tapşırıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə Mkrtçyanın Nikol Paşinyana verdiyi sualla başlayıb.O Nikolun keçmiş günahlarını yadına salmağa başlayıb. Bu zaman CP millət vəkilləri ona sərt və təhqiramiz ifadələrlə reaksiya verməyə başlayıblar. Alen Simonyan Anna Mkrtçyana zorla çıxarmaq üçün mühafizəçiləri zala dəvət edib. Burada da jurnalistlərlə "mühafizəçilər" arasında dava düşüb. Nəticədə diktatorluq davranışları ilə tanınan səlahiyyətlilər, jurnalistləri zaldan çıxarmağı bacarıblar. Sonradan məlum olub ki, "Hayastan" fraksiyasından olan Artsvik Minasyan dava nəticəsində bədən xəsarəti alıb və köynəyi cırılıb.

