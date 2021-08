İstanbulda bina çöküb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə İxlas xəbər agentliyi məlumat yayıb. Binanın neçə mərtəbəli olduğu və fəsadlar barədə hələlik məlumat yoxdur. Hadisə yerinə çox sayda təcili yardım briqadaları cəlb edilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.