Azərbaycan nümayəndə heyəti Tokio-2020 Yay Paralimpiya Oyunlarının açılış mərasimindəki paraddan keçib.

Metbuat.az xəbər verir ki, tədbirdə 19 nəfərlik heyət iştirak edib.



Azərbaycan bayrağını para-atlet Oloxan Musayev daşıyıb. Pandemiya ilə əlaqədar nümayəndə heyətləri arasında böyük ara məsafəsi olub.



Qeyd edək ki, Tokio paralimpiadasına sentyabrın 5-də yekun vurulacaq.

















You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.