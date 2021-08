Kabildəki beynəlxalq hava limanında baş verən qaşıdurma nəticəsində 4 əfqan hərbçi həlak olub. 3 yaralı var.

Metbuat.az xəbər verir ki, məlumata görə, əfqan hərbçi hava limanındakı avtomobildə dostunun cəsədini görüb. Bu zaman o hisslərinə hakim ola bilməyərək, havaya atəş açıb. Hava limanındakı beynəlxalq hərbçilər özlərinə hücum olduğunu güman edərək, qarşılıq verib.

Nəticədə tələfat qaçılmaz olub.

