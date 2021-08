“Taliban”a tabe olmayan son vilayət - Pəncşir ətrafında gərginlik davam edir.

Metbuat.az xəbər verir ki, taliblərin vilayəti mühasirəyə aldığı bildirilir. Pəncşir vilayətinin müqavimət qüvvələrindən bildirilib ki, onlar gərginliyin danışıqlar yoluyla aradan qaldırılmasının tərəfdarıdır. Onlar eyni zamanda döyüşüb müdafiə olunmağa hazır olduqlarını ifadə ediblər.

Döyüşçülər qeyd ediblər ki, “Taliban” zorakılıq edərsə, onlar müqavimət göstərəcəklər.

