Qazax rayon sakini R.Əlirzayevə və S.Mansurova bıçaqla, K.Məmmədovun isə ayaq nahiyəsinə odlu silahla xəsarət yetirməkdə şübhəli bilinən E.Hüseynov rayon polis şöbəsi əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat-axtarış tədbiri nəticəsində saxlanılıb.

Metbuat.az-a Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə, E.Hüseynovdan nömrəsi silinmiş “Makarov” markalı tapança və bir patron götürülüb.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.