“Kabildən təxliyyə prosesi avqustun 31-dək yekunlaşmalıdır, həmin tarixdən sonra buna icazə verməyəcəyik”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu “Taliban”ın nümayəndəsi Zabihulla Mücahid keçirdiyi mətbuat konfransında deyib. O, əfqanların ölkəni tərk etmələrinin dəstəkləmədiklərini bildirib:

“31 avqust sonuncu tarixdir. Bundan sonra razılaşma pozulur. Bütün insanlar həmin tarixədək təxliyyə olunmalıdır. 31 avqustdan sonra icazə verməyəcəyik, başqa mövqe göstərəcəyik”.



