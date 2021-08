Sabahdan etibarən 165 nömrəli marşrut xətti üzrə hərəkət edən avtobuslarda gediş haqqı Bakı Kart vasitəsilə ödəniləcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə məlumatı Bakı Nəqliyyat Agentliyinin İdarə Heytətinin sədri Vüsal Kərimli sosial şəbəkədəki hesabında paylaşıb.

Məlumata görə, bununla da nağdsız ödəniş sisteminə inteqrasiya olunan marşrut xətlərinin sayı 74-ə çatır.

