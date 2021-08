Məşhur müğənni evində ölü tapıldı - heç bir xəstəliyi olmayıb - VİDEO

Məşhur yunan modeli, iki uşaq anası, aktrisa və müğənni Nana Topaskou evində ölü tapılıb. Heç bir xəstəliyi olmayan məşhur adın dəqiq ölüm səbəbi hələ bilinmir.

Metbuat.az Milli.az-a istinadən xəbər verir ki, 38 yaşlı Nana Topaskounun ölümü Yunanıstanda böyük rezonans doğurub. Onun heç bir xəstəliyi olmadığı da açıqlanıb. İş adamı Mavroudis Anagnostaras ilə evli olan iki uşaq anası What I Love mahnısı ilə özünə geniş bir pərəstişkar toplayıb. Judas serialında rol alan Topaskou bir çox televiziya şousunda da rol alıb.

