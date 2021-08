“Taliblər Türkiyə ilə yaxşı əlaqələrin qurulmasını istəsə də, türk əsgərlərinin Əfqanıstanda olmasını istəmir”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu “Taliban”ın nümayəndəsi Zabihulla Mücahid keçirdiyi mətbuat konfransı zamanı deyib.

“Biz Türkiyə ilə yaxşı münasibətlər istəyirik, amma onların əsgərlərinin Əfqanıstanda olmasını istəmirik”, - deyə Mücahid qeyd edib.

