Vətən Müharibəsi şəhidinin atası dünyasını dəyişib.

Metbuat.az xəbər verir ki, şəhid Vüqar Zamanovun atası İsmayıl Zamanov vəfat edib.

Bildirilib ki, o, həm də şəhid qardaşı olub.

Qeyd edək ki, 25 yaşlı V.Zamanov Şuşa uğrunda gedən döyüşlərdə şəhid olub. O, Prezidentin müvafiq sərəncamları ilə ölümündən sonra “Vətən uğrunda”, “Füzulinin azad olunmasına görə”, “Xocavəndin azad olunmasına görə” və “Şuşanın azad olunmasına görə” medallarıı ilə təltif edilib.

