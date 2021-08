Müğənni Afət Fərmanqızı Türkiyədə istirahətdədir.

Metbuat.az big.az-a istinadən xəbər verir ki, müğənni istirahətindən sosial media hesabında tez-tez paylaşımlar edir. Paylaşımlarının birində hovuzda və dəniz ətrafında görüntülənib. Lakin görüntülərdəki müğənninin hərəkətləri izləyicilərin gülüş obyektinə çevrilərək tənqid olunub. Belə ki, Afətin hovuza girdiyi geyimi birmənalı qarşılanmayaraq tənqid ediblər.

Həmin görüntüləri təqdim edirik:

