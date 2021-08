Türkiyədə son sutkada koronavirusdan daha 230 nəfər vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, ölkədə son 24 saatda 293 037 COVİD testi aparılıb ki, onun da 19 191-i pozitiv çıxıb.

Qeyd edilib ki, son sutkada koronavirusdan 15 372 nəfər sağalıb.

