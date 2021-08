Zaqatalada keçirilən toy məclisində təqdirəlayiq hadisə baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, məclis Azərbaycan Himninin sədaları altında, Azərbaycan torpaqlarının azadlığı üçün canından keçən, Şəhid olan oğulların xatirəsinin anılması ilə başlayıb. Toy mərasiminə qatılanlar ayağa qalxaraq onların xatirəsini yad ediblər. /News24.az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.