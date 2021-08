Gəncədə qaz xəttinin ildırım vurması nəticəsində yanğın baş verib.

Metbuat.az-ın xəbərinə görə, hadisə şəhərin Tağı Arani küçəsində baş verib.

İldırım düşməsi nəticəsində qaz xəttinə ziyan dəyib. Yaxınlıqdakı ağacda da yanıb. Alov tez bir zamanda söndürülüb.

