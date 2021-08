Kök olduğu üçün illərdir özünü gizlətdi - İndi hamı onu izləyir / FOTOLAR

38 yaşlı Heather Johnson "lipedema" adlanan xəstəlik səbəbiylə illərdir artıq çəkidən əziyyət çəkir.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, məktəbli olarkən həmyaşıdlarının onu artıq çəkiləri ilə ələ saldığını deyən Johnson xəstəliyi diaqnoz qoyulmadan əvvəl bunu özünə kompleks edib və artıq çəkisini gizlətməyə çalışıb. Amerikada yaşayan ve dörd uşaq anası olan Johnson 6 yaşından bəri müxtəlif diyetlər edib. 31 yaşında mədə kiçiltmə əməliyyatı olunub.

İndi isə bədən ölçüsü və xəstəliyi ilə barışan Heather Johnson Amerikada ən çox izlənən modellərdən biridir.

Sosial mediya fenomeninə çevrilən Johnson-nun fotolarını təqdim edirik.

