Mülki geyimli polislər metropolitendə tibbi maskadan istifadə etməyən şəxslərlə qarşı nəzarət-profilaktik tədbirlər keçirir.

Daxili İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidmətindən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, tədbirlər fasiləsiz davam etdiriləcək.

“Hərəkət iştirakçılarını qaydalara əmələ etməyə çağırırıq. Qaydalara əməl etməyən şəxslər barəsində inzibati tənbeh tədbirləri tətbiq edilir”, - deyə nazirlikdən bildirilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.