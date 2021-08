Falçı Məlahətin bu öncəgörməsi rekord qırır: Rusiyada keçiriləc

Dünya dağılmayacaq, ancaq yadplanetlilərlə görüş baş tutacaq.

Metbuat.az teleqraf.com-a istinadən bildirir ki, bu sözləri Rusiyada yayımlanan "Ekstrasenslərin savaşı" yarışının azərbaycanlı iştirakçısı Məlahət Nəzərova deyib.

Onun sözlərinə görə, dünyanı müharibə və inqilablar bürüyəndə Rusiya "təhlükəsiz ada" olacaq:

"Bütün Sovet İttifaqı ölkələri Rusiyaya sığınacaq. Yaponiya və Almaniya isə Rusiyanın ən etibarlı tərəfdaşı olacaq. Bu il isə yadplanetlilərlə rəsmi görüş baş tutacaq".

Ekstrasens görüşün Rusiyada keçiriləcəyini əlavə edib.

Qeyd edək ki, Məlahət Nəzərova vaxtilə SSRİ-nin dağılmasını, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin getişatını, Azərbaycanda bir sıra siyasi prosesləri və "Rusiyanın parlaq gələcəyi"ni proqnozlaşdırmışdı.

