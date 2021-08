Dünyada son həftədə COVID-19-a yoluxanların sayı artıb

Dünyada son həftə ərzində koronavirus (COVID-19) infeksiyasına 4,5 milyondan çox yoluxma qeydə alınıb, 68 mindən çox insan virusun qurbanı olub.

Bu barədə Metbuat.az Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatına (ÜST) istinadən xəbər verir.

Ötən həftəki göstəricilərlə müqayisədə yoluxanların sayı 80 mindən çox, ölüm hallarının sayı isə 1,8 mindən çox olub.

Belə ki, 16-22 avqust tarixlərində COVID-19-a 4 525 863 yoluxma halı (ötən həftə - 4 444 632) və 68 339 ölüm halı (ötən həftə - 66 506) qeydə alınıb.

22 avqusta olan məlumata əsasən, dünyada 211 288 358 nəfər koronavirusa yoluxub. Pandemiyanın başladığı vaxtdan 4 422 666 nəfər həyatını itirib.

