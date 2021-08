YENİ KƏŞF: Koronavirusun yayılmasının qarşısı BELƏ ALINACAQ - FOTO

Cənubi Ural Dövlət Universitetinin (SUSU) alimləri, COVID-19-un qapalı məkanda yayılmasının qarşısını almağın yollarını tapıblar.

Metbuat.az RİA Novostiyə istinadən xəbər verir ki, onların tədqiqatlarının nəticələrinə əsasən, hava dövranı səbəbindən iş yerlərində və siniflərdə məsafə saxlamaq həmişə insandan insana əsasən hava-damcı yolu ilə ötürülən koronavirusdan qorumur. Hidrodinamik tədqiqatlardan istifadə edən mütəxəssislər, xüsusi panellərin-qapaqların köməyi ilə virusun insandan insana keçməsinin qarşısını almağı planlaşdırırlar. Alimlər iddia edirlər ki, düzgün yerləşdirilmiş panellər tənəffüs yolu viruslarının qapalı bir məkanda yayılmasının qarşısını almağın ən təsirli yollarından biri olacaq.

SUSU Politexnik İnstitutunun Hidravlika və Hidropnevmatik Sistemlər Bölməsinin baş elmi işçisi Afrasyab Khan, bu araşdırmanın şirkətlərə adi iş ritmlərini qorumağa və karantin tədbirlərinin tətbiq edilməməsinə kömək edə biləcəyini söyləyib. Qeyd olunur ki, gələcəkdə elm adamları hidrodinamik tədqiqatlar əsasında müxtəlif müəssisələrin və ictimai yerlərin adi qaydada işləməsinə imkan verəcək təlimatlar hazırlamağı gözləyirlər.

Gülbəniz Hüseynli / Metbuat.az

