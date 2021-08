ARB TV-nin “Özəl” verilişinin növbəti qonağı “Eurovision 2010”-da Azərbaycanı təmsil edən müğənni Safura Əlizadə olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, müğənni yeni planlarından və özünə qoyduğu çərçivələrindən danışıb:

“Toylara getməyəcəm. Türkiyədə menecerlə müqavilə bağlayıram deyə bunların hamısı yaxşı düşünülüb, danışılacaq. Çünki bəlli bir çıxmayacağım çərçivəm olacaq, o çərçivəyə toylar girmir”.

