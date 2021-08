Kapitan "Amy Bowernschmidt", "USS Abraham Lincoln" nüvə tankerinin komandiri olan ilk qadın oldu.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə ABŞ Hərbi Dəniz Qüvvələrinin mətbuat xidməti məlumat yayıb. "Bauernschmigt" bu vəzifəyə keçən ilin dekabrında təyin olunmuşdu. Ona 19 avqustda komandanlıq səlahiyyətlərinə verildi. O, bu vəzifədə "Walt Sloter" in yerini alacaq. Qeyd edək ki, "Amy Bowernschmidt" Viskonsin ştatında anadan olub. O, 1994 -cü ildə Amerika Hərbi Dəniz Akademiyasını bitirib.

